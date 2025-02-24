В Красноярске устроили крупный рейд против мигрантов

Очередной масштабный рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели на пяти рынках Ленинского района и в 12 кафе Красноярска.
«В ходе рейда в отдел полиции доставлено 455 человек, в том числе 1 лицо без гражданства. Каждый иностранный гражданин проверен по информационному учёту, у 381 лица следователями-криминалистами ГСУ получены образцы буккального эпителия для проверки по федеральной базе», — говорится в сообщении.
По результатам рейда выявлены граждане, находившиеся в регионе с нарушениями миграционного законодательства. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности, в отношении 5 лиц рассматривается вопрос о выдворении. Кроме того, выявлены 10 фактов организации незаконной миграции и фиктивной постановки, 58 мужчинам, получившим гражданство России, вручены направления для постановки на воинский учет, добавили в пресс-службе.