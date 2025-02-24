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У самолета Уфа — Нижневартовск возникла проблема с носовой стойкой шасси

Борт пришлось отбуксировать на спецстоянку.

Источник: Комсомольская правда

У самолета, летевшего из Уфы в Нижневартовск, во время посадки обнаружилась техническая неисправность. По сообщению telegram-канала AVIAINCIDENT, экипаж 23 февраля в 17:42 по московскому времени доложил о том, что у воздушного судна отказало управление передней стойкой шасси.

Капитан запросил у диспетчеров выключение на полосе и буксир. После посадки судно было доставлено на спецстоянку.

Пострадавших во время инцидента нет.

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