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Блэкаут в Кобрине: в городе работает комиссия по ЧС

Электроснабжение основных объектов города восстановлено, остаются без света некоторые дома в частном секторе.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Районная комиссия по чрезвычайным ситуациям по вопросу ликвидации аварийного отключения подстанции «Кобрин — Западная» и связанных с ним последствий работает в Кобрине, сообщили в МЧС Беларуси.

По данным ведомства, в результате отключения, которое произошло ночью в понедельник, 24 февраля, были обесточены 88 трансформаторных подстанций — без света остались четыре школы, пять детских садов, магазины, свыше семи тысяч абонентов в частном секторе города.

В министерстве уточнили, что по поручению министра Вадима Синявского на место выехал начальник Брестского областного УМЧС Валерий Рудольф.

Сейчас котельная № 1 Кобринского ЖКХ подключена от двух передвижных генераторов, чтобы обеспечить подачу тепла в дома.

К настоящему времени уже восстановлено электроснабжение всех школ и детсадов, но остается без электроснабжения частный жилой сектор — свыше 500 абонентов.

МЧС ведет мониторинг оперативной обстановки, принимаются все меры для восстановления энергосистемы города.

ЖКХ