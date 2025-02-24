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Зарабатывал на «белых билетах»: военкома-взяточника задержали в Иркутской области

Военкома обвиняют во взятках на 850 тысяч рублей в Тайшете.

Источник: СУ СКР по Иркутской области

Военного комиссара Тайшета, а также Тайшетского и Чунского районов задержали по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, эпизодов было два: в прошлом году он незаконно выдал военный билет, взяв за это 250 тысяч рублей. В документе были указаны ограничения по здоровью, которые не давали призвать молодого человека на срочную службу. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

— Кроме того, за взятку в размере 600 тысяч рублей, полученную через посредника, военком предпринял меры к изготовлению военного билета, содержащего заведомо ложные сведения. Подозреваемый дал указание о подготовке фиктивного медицинского заключения для внесения в документ сведений о непригодности к военной службе, — рассказали в ведомстве.

Против военкома заведено уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Его допросили, предъявили обвинение. Вину тот полностью признал и теперь находится под домашним арестом. По месту службы и дома у военного комиссара провели обыски. Изъяты автомобили, телефон, ноутбук и документы, имеющие значение для уголовного дела.

СК