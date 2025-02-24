Зарабатывал на «белых билетах»: военкома-взяточника задержали в Иркутской области

Военного комиссара Тайшета, а также Тайшетского и Чунского районов задержали по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, эпизодов было два: в прошлом году он незаконно выдал военный билет, взяв за это 250 тысяч рублей. В документе были указаны ограничения по здоровью, которые не давали призвать молодого человека на срочную службу. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.