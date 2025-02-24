Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить в небе

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Красноярска в Москву Boeing 737−800 в воскресенье, 23 февраля. Незадолго до приземления в аэропорту назначения экипаж доложил об освещении лайнера лазером зеленого цвета.
Несмотря на случившееся, воздушное судно благополучно приземлилось в столичной авиагавани Шереметьево. Никто не пострадал.
Ранее у российского самолета во время полета отказал автопилот. Инцидент произошел с направлявшимся из Красноярска во Владивосток Boeing 737−800. По данным источника, в ходе рейса пилоты сообщили о невозможности подключения автопилота.