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Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить в небе

Пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Красноярска в Москву Boeing 737−800 в воскресенье, 23 февраля. Незадолго до приземления в аэропорту назначения экипаж доложил об освещении лайнера лазером зеленого цвета.

Несмотря на случившееся, воздушное судно благополучно приземлилось в столичной авиагавани Шереметьево. Никто не пострадал.

Ранее у российского самолета во время полета отказал автопилот. Инцидент произошел с направлявшимся из Красноярска во Владивосток Boeing 737−800. По данным источника, в ходе рейса пилоты сообщили о невозможности подключения автопилота.