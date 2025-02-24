В Ленобласти пограничники задержали двух иностранцев на границе с Финляндией

«Два иностранных гражданина были пойманы в Выборгском районе Ленинградской области», — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Петербургу, пишет telegram-канал «78». Иностранцы были обнаружены во время прогулки вдоль границы. На момент задержания у них с собой были только рюкзаки, что вызвало подозрения у пограничников. Предварительная проверка показала, что мужчины могли планировать незаконное пересечение границы.
В отношении задержанных иностранцев было возбуждено уголовное дело по факту попытки незаконного пересечения государственной границы группой лиц по предварительному сговору. После задержания иностранцы были заключены под стражу.