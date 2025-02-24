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В Ленобласти пограничники задержали двух иностранцев на границе с Финляндией

В Ленобласти произошло задержание двух иностранных граждан, которые пытались незаконно пересечь границу России с Финляндией. Об этом пишет «78», ссылаясь на пограничное управление ФСБ России по Петербургу.

Источник: РИА "Новости"

«Два иностранных гражданина были пойманы в Выборгском районе Ленинградской области», — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Петербургу, пишет telegram-канал «78». Иностранцы были обнаружены во время прогулки вдоль границы. На момент задержания у них с собой были только рюкзаки, что вызвало подозрения у пограничников. Предварительная проверка показала, что мужчины могли планировать незаконное пересечение границы.

В отношении задержанных иностранцев было возбуждено уголовное дело по факту попытки незаконного пересечения государственной границы группой лиц по предварительному сговору. После задержания иностранцы были заключены под стражу.

ФСБ