В Ленобласти пограничники задержали двух иностранцев на границе с Финляндией

«Два иностранных гражданина были пойманы в Выборгском районе Ленинградской области», — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Петербургу, пишет telegram-канал «78». Иностранцы были обнаружены во время прогулки вдоль границы. На момент задержания у них с собой были только рюкзаки, что вызвало подозрения у пограничников. Предварительная проверка показала, что мужчины могли планировать незаконное пересечение границы.