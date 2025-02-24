В Ростовской области внедорожник врезался в тягач с цистерной, есть погибший

Всех автолюбителей просят быть предельно осторожными, особенно во время снегопадов и на скользких дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры, а также отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.