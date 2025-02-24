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В Ростовской области внедорожник врезался в тягач с цистерной, есть погибший

Водитель внедорожника погиб в серьезном ДТП на трассе Новочеркасск — Каменоломни.

Источник: ГАИ

На трассе в Ростовской области водитель внедорожника погиб в серьезном ДТП с тягачом, в составе которого была цистерна. Предварительные детали уточнили 24 февраля в Госавтоинспекции.

Авария произошла на участке автодороги Новочеркасск — Каменоломни.

По версии автоинспекторов, 60-летний водитель Chevrolet Trailblazer ехал в сторону поселка Каменоломни и «зацепил обочину». Из-за этого машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz Actros с цистерной. После этого Chevrolet Trailblazer съехал с дороги и врезался в дерево.

— Сейчас детали и причины случившегося выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в региональном управлении Госавтоинспекции.

Всех автолюбителей просят быть предельно осторожными, особенно во время снегопадов и на скользких дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры, а также отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.