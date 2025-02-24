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Мужчина получил сильный ушиб головы во время катания на тюбинге в Крыму

На Ай-Петри мужчина пострадал, катаясь на «ватрушке».

Источник: МЧС Крыма/Tg

Зимние забавы не обошлись без происшествий. На плато Ай-Петри спасатели пришли на помощь мужчине, который пострадал во время катания на тюбинге. Он получил сильный ушиб головы, сообщили в МЧС по Республике Крым.

Сотрудники службы спасения оказали первую помощь пострадавшему, зафиксировав его шею и уложив на спинальный щит, после чего передали его медицинским работникам.

Спасатели предупреждают, что «ватрушки» — один из самых опасных видов зимнего развлечения. На высокой скорости они могут стать совершенно неуправляемыми.

МЧС