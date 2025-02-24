Экс-главе правительства Красноярского края запросили шесть лет колонии

«За превышение должностных полномочий, с учётом смягчающих обстоятельств, в том числе наличия тяжелого хронического заболевания, прокурор запросил Юрию Лапшину 6 лет исправительной колонии общего режима. Также гособвинитель попросил суд лишить Лапшина права занимать должности в органах власти сроком на 2,5 года», — говорится в сообщении.
Сторона защиты заявила ходатайство о переквалификации действий Лапшина на халатность, отмечают в краевой прокуратуре.
Дело в отношении Лапшина и бывшего руководителя «Краевого транспортного управления» Константина Мандрова суд начал рассматривать в сентябре 2023 года. Фигуранты обвинялись в превышении должностных полномочий. Следствие и суд установили, что в конце 2019 года Лапшин отдал незаконное распоряжение министру транспорта региона обеспечить подписание акта о выполнении работ по проектированию метро стоимостью 742 миллиона рублей. Далее по указанию министра транспорта Красноярского края Мандров подписал акт приемки-передачи выполненных работ, за что получил от субподрядной организации взятку в сумме 5 миллионов рублей.
Прокуратора уже ранее запрашивала для Лапшина 6 лет колонии общего режима. Однако суд в июне 2024 года возобновил судебное следствие в отношении фигуранта из-за того, что сторона защиты экс-главы кабмина ходатайствовала об освобождении Лапшина от реального отбывания наказания ввиду наличия тяжелого онкологического заболевания. Суд назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу для установления диагноза. Гособвинитель возражал против назначения экспертизы и настаивал на вынесении итогового решения. В декабре результаты медицинской экспертизы показали, что Лапшин может отбывать наказание в колонии.
Также гособвинитель запросил Константину Мандрову за получение взятки и превышение должностных полномочий 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 10 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 4 года. Кроме того, прокурор попросил взыскать с подсудимого стоимость взятки в размере 5 миллионов рублей в пользу федерального бюджета.