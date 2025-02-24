Пожарная протаранила легковое авто в Астане. Есть погибшая

В Астане водитель пожарной машины проехал на запрещающий сигнал светофора и протаранил легковое авто. В результате столкновения скончалась пассажирка автомобиля, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в департаменте полиции города, авария произошла на пересечении проспекта Богенбай батыра и улицы Женис. «Водитель пожарной машины проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем марки Kia. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Kia были доставлены в больницу. Позднее 52-летняя пассажирка скончалась от полученных травм. Проводится следствие», — рассказали в департаменте. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, зарегистрировано уголовное дело. В свою очередь в ДЧС Астаны сообщили, что 19 февраля пожарная автоцистерна следовала «по повышенному рангу к месту вызова о задымлении в административном здании Нефтебазы». «В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля оказались зажаты в салоне. Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Астаны провели деблокировку пострадавших и передали их бригаде скорой медицинской помощи», — сообщили в ДЧС. Ранее в сети появилась информация о том, что погибшая предположительно работала учителем в средней школе и у нее остались ребенок и мать с инвалидностью. Напомним: 21 февраля в Астане пассажирский автобус попал в ДТП. Позже стало известно, что четверым пассажирам потребовалась операция. Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp.