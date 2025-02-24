На три месяца продлили арест экс-главе следственного отдела СКР по Таганрогу

По версии следствия, в марте 2023 года Руслан Багмут договорился с бизнесменом о передаче 2 млн руб. другому сотруднику правоохранительных органов. Бизнесмен Борис Ляпусов должен был выступить посредником в передаче взятки неизвестному сотруднику силовых структур за общее покровительство строительства жилой высотки в Таганроге.