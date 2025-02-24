Пьяные напали на сотрудников СОБРа в Алматы

По данным очевидца, трое сотрудников СОБРа прибыли на вызов о неадекватном поведении мужчин. Однако на месте они столкнулись с агрессивным сопротивлением: трое нетрезвых граждан напали на бойцов спецподразделения. Несмотря на это, сотрудники СОБРа не применили силу, проявив выдержку и профессионализм.