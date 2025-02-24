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В Ставрополе арестовали мужчину за подготовку теракта

СТАВРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Мужчину, участвовавшего в подготовке террористического акта, арестовали на два месяца в Ставрополе. Он купил компоненты для взрывного устройства и оставил их для сообщников в местном парке, сообщается в Telegram-канале судов края.

Источник: РИА "Новости"

«Суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 18 апреля 2025 года», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина купил компоненты для создания самодельного взрывного устройства. Он оставил их в тайнике в районе местного Парка культуры и отдыха «Победа». Компонент должны были забрать другие члены террористической организации, которые выступали исполнителями теракта.

Ходатайство рассмотрел Ленинский районный суд Ставрополя. Отмечается, что мужчина обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).