В Ставрополе арестовали мужчину за подготовку теракта

СТАВРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Мужчину, участвовавшего в подготовке террористического акта, арестовали на два месяца в Ставрополе. Он купил компоненты для взрывного устройства и оставил их для сообщников в местном парке, сообщается в Telegram-канале судов края.