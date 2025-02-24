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Пьяная белоруска мстила любовнице сожителя, но разбила окно не в том доме

Под Борисовом ревнивая сельчанка по ошибке разбила окно не в доме любовницы сожителя.

Источник: Комсомольская правда

В Борисовском районе пьяная сельчанка мстила любовнице сожителя и разбила окно в доме, сообщили в УВД Минского облисполкома.

В милицию позвонила 40-летняя женщина, которой разбили окно в доме.

Выяснилось, что преступление совершила ее односельчанка. Фигурантка сказала, что хотела отомстить любовнице своего сожителя, но перепутала дом, и бросила камнем в окно в другом жилище.

Ревнивицу будут судить за хулиганство.

А еще минчанка пожаловалась на бывшего соседки, который поет серенады и стучит в дверь.

Еще пенсионер погиб, а его сосед едва спасся в горевшем двухквартирном доме в Круглом: «Обнаружен под рухнувшими конструкциями».