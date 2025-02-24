Житель Барановичей пойдет под суд за самогон, найденный в багажнике ГАИ

В Барановичах будут судить мужчину, в багажнике авто которого сотрудники ГАИ нашли бутылки с самогоном, рассказал телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Так, гаишники остановили в райцентре легковой «Пежо 307», за рулем которого был 53-летний горожанин. При обыске в багажнике авто нашли девять пластиковых двухлитровых бутылок и одну «полторашку» с самогоном. Общий объем изъятого крепкого алкоголя составил 19,5 литра.
В отношении мужчины начали административный процесс за изготовление или приобретение самогона (ст. 13.27 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).
А еще пьяная белоруска мстила любовнице сожителя, но разбила окно не в том доме.
Кроме того, пенсионер погиб, а его сосед едва спасся в горевшем двухквартирном доме в Круглом: «Обнаружен под рухнувшими конструкциями».