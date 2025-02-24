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Житель Барановичей пойдет под суд за самогон, найденный в багажнике ГАИ

Белоруса буду судить за бутылки с самогоном, обнаруженные в багажнике авто.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичах будут судить мужчину, в багажнике авто которого сотрудники ГАИ нашли бутылки с самогоном, рассказал телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Так, гаишники остановили в райцентре легковой «Пежо 307», за рулем которого был 53-летний горожанин. При обыске в багажнике авто нашли девять пластиковых двухлитровых бутылок и одну «полторашку» с самогоном. Общий объем изъятого крепкого алкоголя составил 19,5 литра.

В отношении мужчины начали административный процесс за изготовление или приобретение самогона (ст. 13.27 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).

А еще пьяная белоруска мстила любовнице сожителя, но разбила окно не в том доме.

Кроме того, пенсионер погиб, а его сосед едва спасся в горевшем двухквартирном доме в Круглом: «Обнаружен под рухнувшими конструкциями».