Житель Барановичей пойдет под суд за самогон, найденный в багажнике ГАИ

Так, гаишники остановили в райцентре легковой «Пежо 307», за рулем которого был 53-летний горожанин. При обыске в багажнике авто нашли девять пластиковых двухлитровых бутылок и одну «полторашку» с самогоном. Общий объем изъятого крепкого алкоголя составил 19,5 литра.