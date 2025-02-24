Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Кобрине

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Энергетики завершили восстановительные работы после масштабного блэкаута в Кобрине, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси.
Рано утром в понедельник, 24 февраля, из-за технологического сбоя на оборудовании подстанции 110 кВ «Кобрин-Западная» временно отсутствовало электроснабжение части потребителей райцентра. Были обесточены 88 трансформаторных подстанций — без света остались четыре школы, пять детских садов, магазины, свыше семи тысяч абонентов в частном секторе.
«Энергетики предприятия “Брестэнерго” оперативно приступили к выполнению работ и полностью восстановили электроснабжение всех потребителей. Электро- и теплоснабжение города осуществляется в полном объеме», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что в ликвидации последствий аварии было задействовано свыше 40 сотрудников энергоснабжающих организаций и шесть единиц техники.
Ранее в МЧС проинформировали, что в Кобрине работала районная комиссия по чрезвычайным ситуациям по вопросу ликвидации аварийного отключения подстанции. Поручению министра по ЧС Вадима Синявского на место выехал начальник Брестского областного УМЧС Валерий Рудольф. Чтобы обеспечить подачу тепла в дома, котельная № 1 Кобринского ЖКХ была подключена к двум передвижным дизельным генераторам.