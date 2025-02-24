Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Кобрине

Ранее в МЧС проинформировали, что в Кобрине работала районная комиссия по чрезвычайным ситуациям по вопросу ликвидации аварийного отключения подстанции. Поручению министра по ЧС Вадима Синявского на место выехал начальник Брестского областного УМЧС Валерий Рудольф. Чтобы обеспечить подачу тепла в дома, котельная № 1 Кобринского ЖКХ была подключена к двум передвижным дизельным генераторам.