Три человека погибли в аварии на трассе в Западном Казахстане

АЛМАТЫ, 24 фев — Sputnik. В Западно-Казахстанской области в страшной аварии погибли три человека, сообщили корреспонденту Sputnik в региональном департаменте полиции.
На 111 км трассы «Казталовка — Жанибек» водитель Ford Focus, обгоняя большегрузную фуру, выехал на «встречку», где лоб в лоб столкнулся с Chevrolet Cobalt.
«В результате ДТП водитель автомашины “Ford Focus”, водитель и пассажир автомашины “Chevrolet Cobalt” скончались на месте», — сообщили в департаменте.
Еще четверо пассажиров автомобиля «Ford Focus» были госпитализированы с тяжелыми травмами.