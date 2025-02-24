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Три человека погибли в аварии на трассе в Западном Казахстане

Еще четверо госпитализированы с тяжелыми травмами.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 24 фев — Sputnik. В Западно-Казахстанской области в страшной аварии погибли три человека, сообщили корреспонденту Sputnik в региональном департаменте полиции.

На 111 км трассы «Казталовка — Жанибек» водитель Ford Focus, обгоняя большегрузную фуру, выехал на «встречку», где лоб в лоб столкнулся с Chevrolet Cobalt.

«В результате ДТП водитель автомашины “Ford Focus”, водитель и пассажир автомашины “Chevrolet Cobalt” скончались на месте», — сообщили в департаменте.

Еще четверо пассажиров автомобиля «Ford Focus» были госпитализированы с тяжелыми травмами.