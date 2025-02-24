Омская пенсионерка ради мошенников полетела в Москву и едва не осталась без дома

В январе 57-летней омичке в мессенджере позвонил якобы ее бывший директор и сообщил об утечке персональных данных сотрудников и проверке по данному факту. Потерпевшая на тот момент находилась уже три года на пенсии и не обратила на разницу в голосе. Мужчина сообщил, что в ближайшее время с женщиной свяжутся сотрудники ФСБ.