Омская пенсионерка ради мошенников полетела в Москву и едва не осталась без дома

Пенсионерка из Кировского округа стала жертвой телефонных мошенников и потеряла почти 5 миллионов рублей. Женщина могла остаться без квартиры, однако вовремя обратилась в полицию. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
В январе 57-летней омичке в мессенджере позвонил якобы ее бывший директор и сообщил об утечке персональных данных сотрудников и проверке по данному факту. Потерпевшая на тот момент находилась уже три года на пенсии и не обратила на разницу в голосе. Мужчина сообщил, что в ближайшее время с женщиной свяжутся сотрудники ФСБ.
Затем пенсионерке позвонили якобы сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга, которые подтвердили слова бывшего руководителя и рассказали об оформленном на омичку кредите. Собеседники убедили потерпевшую снять с ее счета 2 миллиона рублей и перевести им на счет.
По указаниям мошенников женщина «задекларировала» ювелирные украшения и сдала 36 ювелирных изделий в ломбард, за которые выручила 500 тысяч рублей — эти средства она также перевела аферистам.
На этом мошенники не остановились. Вскоре они отправили пенсионерку в Москву для дачи показаний в управлении ФСБ. Уже в столице омичка сдала оставшиеся ювелирные украшения с ломбард и перевела 331 тысячу рублей аферистам.
Встреча в управлении ФСБ так и не состоялась по причине занятости сотрудников. После этого пенсионерка отправилась обратно в Омск. Дома преступники вынудили женщину перевести им еще 1,8 миллиона рублей, которые та заняла у знакомых и получила за продажу машины.
В конце января мошенники попытались получить еще денег: они сообщили, что теперь в опасности находится недвижимость омички. Чтобы обезопасить себя потерпевшей предлагали провести ряд фиктивных сделок. Женщина выставила на продажу свою квартиру, однако затем начала сомневаться в своих действиях.
Заведено уголовное дело по факту мошенничества.
Ранее «КП Омск» сообщала, что профессор омского вуза ради аферистов ушел с работы и лишился 20 миллионов рублей.