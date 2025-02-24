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В Гродненской области задержали с поличным наркокурьера

24 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля задержали с поличным 20-летнего жителя областного центра, который работал наркокурьером в интернет-маркете. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Как установлено, мужчина работал курьером наркомаркета, откликнувшись на объявление о криминальном заработке в интернете. Получал оптовые партии товара, в съемной квартире фасовал и распространял через закладки на территории Гродненской и Могилевской областей.

При нем и в тайниках находилось около 450 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. В жилище обнаружены весы и упаковочные материалы.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.