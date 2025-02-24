В Гродненской области задержали с поличным наркокурьера

Как установлено, мужчина работал курьером наркомаркета, откликнувшись на объявление о криминальном заработке в интернете. Получал оптовые партии товара, в съемной квартире фасовал и распространял через закладки на территории Гродненской и Могилевской областей.
При нем и в тайниках находилось около 450 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. В жилище обнаружены весы и упаковочные материалы.
Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.