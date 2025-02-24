Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 6-месячной малышки в Башкирии

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 6-месячной малышки в Башкирии.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Башкортостану Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства ребенка в Благовещенске. По версии следствия, 18 февраля женщина собственными руками задушила шестимесячного ребенка. Возможным мотивом преступления стал длительный плач малышки.

В отношении фигурантки по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования также будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики, проинформировали в СУ СКР по РБ.

Как сообщал «Башинформ», обвиняемую заключили под стражу на 2 месяца. Между тем женщина и ее адвокат просили ограничиться домашним арестом, поскольку обвиняемая характеризуется положительно, а ее поведение попытались объяснить послеродовой депрессией и тем, что дочь родилась недоношенной, болела, наличием других детей (кстати, освидетельствование показало, что и у них были телесные повреждения).