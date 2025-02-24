Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 6-месячной малышки в Башкирии.

Как сообщал «Башинформ», обвиняемую заключили под стражу на 2 месяца. Между тем женщина и ее адвокат просили ограничиться домашним арестом, поскольку обвиняемая характеризуется положительно, а ее поведение попытались объяснить послеродовой депрессией и тем, что дочь родилась недоношенной, болела, наличием других детей (кстати, освидетельствование показало, что и у них были телесные повреждения).