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На Южном Урале с РЖД взыскали полмиллиона рублей в пользу травмированного работника

В Челябинской области с ОАО «РЖД» взыскали полмиллиона рублей в пользу травмированного работника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Несчастный случай на производстве случился в апреле 2024 года.

Во время проведения маневровых работ по формированию поезда мужчина следовал по 12 пути станции Миасс-1, упал под движущийся вагон и получил травму левой ноги.

Уральская транспортная прокуратура потребовала взыскать с РЖД компенсацию морального вреда, а также заработок в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Требования прокурора удовлетворены. Миасский горсуд обязал выплатить мужчине моральный вред в размере 500 тыс. рублей, а также утраченный заработок за год.

Кроме этого, ОАО «РЖД» будет выплачивать утраченный заработок ежемесячно с учетом индексации пропорционально росту установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума на душу населения.

Исполнение решения находится на контроле в транспортной прокуратуре.

несчастный случай