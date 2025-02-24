На Южном Урале с РЖД взыскали полмиллиона рублей в пользу травмированного работника

Несчастный случай на производстве случился в апреле 2024 года.
Во время проведения маневровых работ по формированию поезда мужчина следовал по 12 пути станции Миасс-1, упал под движущийся вагон и получил травму левой ноги.
Уральская транспортная прокуратура потребовала взыскать с РЖД компенсацию морального вреда, а также заработок в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Требования прокурора удовлетворены. Миасский горсуд обязал выплатить мужчине моральный вред в размере 500 тыс. рублей, а также утраченный заработок за год.
Кроме этого, ОАО «РЖД» будет выплачивать утраченный заработок ежемесячно с учетом индексации пропорционально росту установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума на душу населения.
Исполнение решения находится на контроле в транспортной прокуратуре.