Обвиняемые в поджоге вертолета в Остафьево частично признали вину

Теракт на аэродроме Остафьево был совершен в ночь на 26 апреля 2024 года. Сообщалось, что пять молодых людей подожгли вертолет Ка-32. За это украинские спецслужбы обещали заплатить им $20 тыс. Ущерб от преступления составил около 700 млн руб. Фигуранты находятся под стражей с 30 апреля. 20 января 2025 года Следственный комитет России сообщал о завершении расследования дела.