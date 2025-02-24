СМИ сообщили о гибели более 50 человек от неизвестной болезни в ДР Конго

«Было зарегистрировано 943 случая, в том числе 52 случая смерти, что соответствует уровню летальности 5,5%», — отметили там.
Уточняется, что первые случаи заболевания были зафиксированы 9 февраля. Болезнь опасна для людей всех возрастов, среди симптомов: лихорадка, озноб, головные боли, мышечные боли, суставная боль.
При этом минздрав ДРК исключил гипотезу о возможной эпидемии лихорадки Эбола, подчеркнули в Actualite.
Ранее, в декабре 2024 года, агентство Reuters сообщило о 143 умерших от неизвестной болезни в юго-западной провинции ДРК. Тогда ситуация о заболеваемости неизвестным вирусом была взята на контроль специалистами Роспотребнадзора.