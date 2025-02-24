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СМИ сообщили о гибели более 50 человек от неизвестной болезни в ДР Конго

Более 50 человек погибли от лихорадочного заболевания неизвестного происхождения, зафиксированного на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом 24 февраля сообщило издание Actualite со ссылкой на данные местных органов здравоохранения.

Источник: AP 2024

«Было зарегистрировано 943 случая, в том числе 52 случая смерти, что соответствует уровню летальности 5,5%», — отметили там.

Уточняется, что первые случаи заболевания были зафиксированы 9 февраля. Болезнь опасна для людей всех возрастов, среди симптомов: лихорадка, озноб, головные боли, мышечные боли, суставная боль.

При этом минздрав ДРК исключил гипотезу о возможной эпидемии лихорадки Эбола, подчеркнули в Actualite.

Ранее, в декабре 2024 года, агентство Reuters сообщило о 143 умерших от неизвестной болезни в юго-западной провинции ДРК. Тогда ситуация о заболеваемости неизвестным вирусом была взята на контроль специалистами Роспотребнадзора.

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