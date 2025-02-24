В Томске задержали стрелявших из пневматики по окнам техникума

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что установленные — молодые люди, которым 21 год. Они работают в шиномонтажной мастерской рядом с техникумом. «Стреляли ради забавы. Окна не разбились, ущерб техникуму устанавливается», — сказал собеседник агентства.