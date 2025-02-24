В Томске задержали стрелявших из пневматики по окнам техникума

ТОМСК, 24 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала двух человек, которые, по предварительным данным, стреляли из пневматического оружия по окнам техникума. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
«Пострадавших нет. Сотрудниками полиции установлены двое участников инцидента, которые по предварительным данным произвели выстрелы по окнам из пневматического оружия. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.
24 февраля около 15:20 (11:20 мск) в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району города Томска поступило сообщение, что около здания Томского Политехнического техникума по улице Смирнова слышны звуки, похожие на выстрелы.
В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что установленные — молодые люди, которым 21 год. Они работают в шиномонтажной мастерской рядом с техникумом. «Стреляли ради забавы. Окна не разбились, ущерб техникуму устанавливается», — сказал собеседник агентства.
Также доследственную проверку начало следственное управление СК России по Томской области.