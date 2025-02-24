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На Урале, обвиняемый в трех преступлениях, женился в зале суда

Уралец решил узаконить отношения с невестой в здании суда.

Источник: Комсомольская правда

В Шалинском районном суде, 21 февраля, обвиняемый в трех преступлениях мужчина, узаконил свои отношения с возлюбленной. Мужчина получил обвинения по статьям за разбой, неправомерное завладение автомобилем, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

— В этот день суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому по 23 апреля 2025 года. А следователь, в чем производстве находится уголовное дело, дал согласие на заключение брака, — сообщает инстанция.

На церемонии бракосочетания по традиции был сотрудник ЗАГСа. На «свадьбу» с женихом за решеткой также пришли родственники невесты.