Пожар в башкирской деревне едва не погубил 40-летнего мужчину

Из задымленных коридоров пожарные вывели на свежий воздух семь человек, включая одного ребенка. Еще 30 жильцов дома эвакуировались самостоятельно. Из квартиры, где произошел пожар, был спасен 40-летний мужчина. Он получил сильные ожоги рук и ног, и был экстренно доставлен в больницу.