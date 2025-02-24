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Пожар в башкирской деревне едва не погубил 40-летнего мужчину

Житель Башкирии едва не погиб во время пожара.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 24 февраля, в деревне Субханкулово Туймазинского района Башкирии сотрудники МЧС ликвидировали пожар в однокомнатной квартире на пятом этаже жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Из задымленных коридоров пожарные вывели на свежий воздух семь человек, включая одного ребенка. Еще 30 жильцов дома эвакуировались самостоятельно. Из квартиры, где произошел пожар, был спасен 40-летний мужчина. Он получил сильные ожоги рук и ног, и был экстренно доставлен в больницу.

Пожар удалось потушить на площади пяти квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекались десять специалистов и четыре единицы техники.

Согласно предварительной версии, причиной пожара могла стать неосторожность при курении. Расследование проводит дознаватель МЧС.

— Не оставляйте непотушенными сигареты. Оборудуйте место курения пепельницей с водой. Не курите в состоянии алкогольного опьянения, риски не проснуться велики. Установите в доме пожарный извещатель, он обязательно разбудит, даже если крепко уснете, — заявили в экстренной службе.

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