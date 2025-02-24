Иркутского военкома заподозрили в коррупции

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2024 году военком через посредника выдал военный билет с ограничениями, «не позволяющими быть призванным на срочную военную службу». За это он получил вознаграждение в размере 250 тыс. руб. Помимо этого за взятку 600 тыс. руб. мужчина «принял меры к изготовлению еще одного военного билета, содержащего заведомо ложные сведения». Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции и военного прокурора Иркутского гарнизона.