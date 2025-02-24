Они сообщили, что их спутник пропал после схода снежной массы и перестал выходить на связь.
На поиски пропавшего выдвинулись спасатели МЧС России, сотрудники курорта и специалисты службы «Кубань-СПАС».
По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в горах Сочи продолжатся снегопады. В регионе сохраняется высокая лавинная опасность на высотах выше 500 метров. Спасатели настоятельно рекомендуют туристам отказаться от выхода на неподготовленные склоны, а автомобилистам — не выезжать в горные районы без зимней резины.
В Сочи спасатели ищут туриста после схода лавины в горах
В горах Сочи вне трасс курорта «Роза Хутор» сошла лавина. Двое туристов оказались отрезаны от безопасной зоны и не могут вернуться самостоятельно.
Они сообщили, что их спутник пропал после схода снежной массы и перестал выходить на связь.