В Сочи спасатели ищут туриста после схода лавины в горах

Они сообщили, что их спутник пропал после схода снежной массы и перестал выходить на связь.



На поиски пропавшего выдвинулись спасатели МЧС России, сотрудники курорта и специалисты службы «Кубань-СПАС».



По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в горах Сочи продолжатся снегопады. В регионе сохраняется высокая лавинная опасность на высотах выше 500 метров. Спасатели настоятельно рекомендуют туристам отказаться от выхода на неподготовленные склоны, а автомобилистам — не выезжать в горные районы без зимней резины.