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В Новосибирске автомобиль Porsche врезался в Lexus, а затем в Subaru

Массовое ДТП произошло в Новосибирске в понедельник, 24 февраля в 16 час 14 мин. О подробностях рассказали в Госавтоинспекции региона.

Источник: ГАИ

Автомобиль Porsche под управлением женщины-водителя 1985 г.р., двигаясь со стороны пл. Лыщинского, совершил наезд на препятствие слева по ходу движения. После этого иномарку отбросило на полосу встречного движения, где она совершила столкновение с автомобилем Lexus под управлением водителя-мужчины 1974 г.р.

Далее Porsche врезался в автомобиль Subaru, за рулем которого находился водитель-мужчина 1990 г.р. После этого Subaru отбросило на троллейбус под управлением водителя-мужчины 1988 г.р.

В результате автоаварии пострадала водитель Porsche. С травмами она была доставлена в медучреждение. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.