В Новосибирске автомобиль Porsche врезался в Lexus, а затем в Subaru

Автомобиль Porsche под управлением женщины-водителя 1985 г.р., двигаясь со стороны пл. Лыщинского, совершил наезд на препятствие слева по ходу движения. После этого иномарку отбросило на полосу встречного движения, где она совершила столкновение с автомобилем Lexus под управлением водителя-мужчины 1974 г.р.
Далее Porsche врезался в автомобиль Subaru, за рулем которого находился водитель-мужчина 1990 г.р. После этого Subaru отбросило на троллейбус под управлением водителя-мужчины 1988 г.р.
В результате автоаварии пострадала водитель Porsche. С травмами она была доставлена в медучреждение. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.