В Новосибирске автомобиль Porsche врезался в Lexus, а затем в Subaru

Автомобиль Porsche под управлением женщины-водителя 1985 г.р., двигаясь со стороны пл. Лыщинского, совершил наезд на препятствие слева по ходу движения. После этого иномарку отбросило на полосу встречного движения, где она совершила столкновение с автомобилем Lexus под управлением водителя-мужчины 1974 г.р.