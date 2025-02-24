В Кишиневе в пожаре погиб человек: Подвела электроплита

В Кишинёве, на Рышкановке, потушили пожар в жилом доме. В квартире на втором этаже загорелась кухня.
В ходе тушения спасатели нашли тело 92-летней хозяйки жилья. По предварительной версии, пожар случился из-за нарушения правил эксплуатации электроплиты.
Ещё один инцидент произошёл в частном доме в Чимишлии. Там загорелась прихожая площадью 10 кв. м. Прибывшие на место пожарные оперативно вынесли из дома два баллона с газом. Возгорание потушили, но хозяйка дома, 56-летняя женщина, получила ожоги рук второй и третьей степени. По данным ГИЧС, пожар мог случиться из-за оставленной зажжённой свечи.
С начала года в Молдове произошёл 361 пожар, в которых погиб 31 человек.