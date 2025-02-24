В Екатеринбурге женщину заподозрили в избиении годовалого сына

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему ребенку, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СУСК Александр Шульга.
«По версии следствия, в период с 14 по 19 февраля подозреваемая у себя в квартире дома по проспекту Космонавтов в Екатеринбурге умышленно причинила своему малолетнему сыну, 2023 года рождения, телесные повреждения, повлекшие причинение его здоровью тяжкого вреда», — сказал Шульга.
В отношении 26-летней матери возбуждено уголовное дело, мотивы содеянного выясняются, следователи также изучат условия проживания ребенка.
По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, в полицию обратились врачи «скорой» 19 февраля, которые и рассказали о происшествии с ребенком, сам инцидент случился 14 февраля. «Медики сообщили, что в детскую городскую больницу № 9 Екатеринбурга доставлен малыш, которому в июле текущего года исполнится два годика. Врачи проинформировали полицию о предварительном диагнозе пострадавшего — сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Вскоре мальчику сделали компьютерную томографию и поместили в реанимационное отделение по причине тяжелого состояния», — уточнил журналистам Горелых.
Женщина проживала с сожителем и тремя несовершеннолетними детьми, ранее она привлекалась к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотических веществ. Сейчас с подозреваемой работают правоохранители, двое других ее детей переданы родственникам в Нижнем Тагиле, семью поставят на учет, добавил Горелых.