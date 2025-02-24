В Екатеринбурге женщину заподозрили в избиении годовалого сына

По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, в полицию обратились врачи «скорой» 19 февраля, которые и рассказали о происшествии с ребенком, сам инцидент случился 14 февраля. «Медики сообщили, что в детскую городскую больницу № 9 Екатеринбурга доставлен малыш, которому в июле текущего года исполнится два годика. Врачи проинформировали полицию о предварительном диагнозе пострадавшего — сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Вскоре мальчику сделали компьютерную томографию и поместили в реанимационное отделение по причине тяжелого состояния», — уточнил журналистам Горелых.