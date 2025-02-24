Протестующие в Нови-Саде забросали полицию мукой, яйцами и краской

Власти считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) «по ряду причин» отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией «Движение социалистов».