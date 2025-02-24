Протестующие в Нови-Саде забросали полицию мукой, яйцами и краской

Сербский премьер и председатель правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич, бывший в 2012—2022 мэром Нови-Сада, 28 января подал в отставку, как и его преемник на посту городского главы Милан Джурич в связи с протестами из-за обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сада и гибели 15 человек.
На 10.00 (12.00 мск) понедельника было назначено заседание новосадской скупщины для выборов нового мэра, к этому времени к зданию городского собрания пришли студенты и сторонники оппозиции и был построен кордон полиции со щитами. Избрание 45 из всего 78 депутатов мэром Нови-Сада Мичина — «правой руки» сербского премьера вызвало негодование протестующих.
«Граждане сначала закидали кордон полиции яйцами, мукой, йогуртом, краской, туалетной бумагой, потом швырялись и уставом скупщины Нови-Сада. Но и полиция не осталась в долгу — бросалась в граждан остатками яиц и пачками йогурта, емкостями с краской», — передает городской портал, который разместил видеозаписи беспорядков.
Оппозиционные депутаты заявляли журналистам, что полицейские их не пустили внутрь здания для голосования, а двери были закрыты изнутри. Наряду с мэром правящей коалицией вокруг СПП в понедельник были избраны и члены исполнительного органа — городского совета.
Протестующие в 11.52 (13.52 мск) провели 15 минут молчания по жертвам обрушения 1 ноября и попытались очистить площадку перед скупщиной и кордоном полиции от набросанного мусора, затем стали расходиться.
Протестующие в Сербии студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки.
В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах.
Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ выложили документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала.
Президент Сербии в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Помилованы от уголовного преследования 6 студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии.
Руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Власти считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) «по ряду причин» отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией «Движение социалистов».