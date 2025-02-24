В Таиланде пропала российская журналистка

Как отмечают в отеле, где останавливалась россиянка, Анна выселилась из номера, но в трансфер до аэропорта так и не села. Некоторые очевидцы рассказали, что якобы видели россиянку уже в Бангкоке. По их словам, женщина была пьяна, у неё украли телефон с деньгами — и она не смогла попасть на самолёт.