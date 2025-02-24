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В Таиланде пропала российская журналистка

Женщина уже неделю не выходит на связь.

Источник: Reuters

Как стало известно SHOT, 36-летняя Анна из Ноябрьска (ЯНАО) одна полетела в Паттайю отмечать свой день рождения. Женщина провела в городе около недели и в день отъезда перестала выходить на связь.

Как отмечают в отеле, где останавливалась россиянка, Анна выселилась из номера, но в трансфер до аэропорта так и не села. Некоторые очевидцы рассказали, что якобы видели россиянку уже в Бангкоке. По их словам, женщина была пьяна, у неё украли телефон с деньгами — и она не смогла попасть на самолёт.

Сейчас родственники вовсю ищут Анну, у неё осталась в России 12-летняя дочь. В Ноябрьске женщина работала корреспондентом на местном кабельном телеканале «Миг».