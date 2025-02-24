Второе уголовное дело завели на ректора НГАТУ в Нижнем Новгороде

Там не уточнили, что за вуз, но сообщили, что должностное лицо задержали еще 14 января и 15 января арестовали по делу о незаконном зачислении иностранных студентов. Как писал «Ъ-Приволжье», речь идет о ректоре Нижегородского агротехнологического университета (НГАТУ) Игоре Воротникове. Первое дело на него завели по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).