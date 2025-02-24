В Казахстане выдавали кредиты умершим

В Западно-Казахстанской области расследуется дело в отношении двух работников банка второго уровня, открывших счета на гражданина Украины, хотя он никогда не заезжал в нашу страну. На его счет пострадавшие от мошенников переводили свои сбережения. Ущерб составил 1 миллион тенге.