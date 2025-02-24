В Казахстане выдавали кредиты умершим

Как рассказали в прокуратуре, допускаются факты выдачи микрозаймов умершим или без прохождения биометрии, иностранцам, которые никогда не были в нашей стране; оформляются банковские счета, через которые проходят многие мошеннические транзакции.
«Например, в Актюбинской области микрофинансовые организации “Кредит 365 Казахстан” и “Авто Сыйлык” оформили микрозаймы без биометрии гражданина, хотя он скончался еще в июле 2023 года», — говорится в сообщении надзорного органа.
В Западно-Казахстанской области расследуется дело в отношении двух работников банка второго уровня, открывших счета на гражданина Украины, хотя он никогда не заезжал в нашу страну. На его счет пострадавшие от мошенников переводили свои сбережения. Ущерб составил 1 миллион тенге.
На сегодняшний день сотрудники банка признаны подозреваемыми в злоупотреблении полномочиями.