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В Казахстане выдавали кредиты умершим

В Казахстане регистрируются факты выдачи микрозаймов умершим. Об этом говорилось на заседании координационного совета Генеральной прокуратуры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Как рассказали в прокуратуре, допускаются факты выдачи микрозаймов умершим или без прохождения биометрии, иностранцам, которые никогда не были в нашей стране; оформляются банковские счета, через которые проходят многие мошеннические транзакции.

«Например, в Актюбинской области микрофинансовые организации “Кредит 365 Казахстан” и “Авто Сыйлык” оформили микрозаймы без биометрии гражданина, хотя он скончался еще в июле 2023 года», — говорится в сообщении надзорного органа.

В Западно-Казахстанской области расследуется дело в отношении двух работников банка второго уровня, открывших счета на гражданина Украины, хотя он никогда не заезжал в нашу страну. На его счет пострадавшие от мошенников переводили свои сбережения. Ущерб составил 1 миллион тенге.

На сегодняшний день сотрудники банка признаны подозреваемыми в злоупотреблении полномочиями.