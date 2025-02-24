Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семилетний школьник на санках попал под колеса иномарки в Ольхонском районе

Ребенок съехал на дорогу с горки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Семилетний школьник попал под колеса в Ольхонском районе. Авария произошла 23 февраля на улице Горького в селе Еланцы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, работники надзорного ведомства взяли на контроль проверку по факту ДТП с ребенком.

— 34-летний водитель, управляя автомашиной «Toyota Town Ace», совершил наезд на 7-летнего школьника, выехавшего на санках на проезжую часть с несанкционированной горки. В результате ДТП несовершеннолетнему понадобилась помощь врачей, — поделились в прокуратуре.

Кроме того, водителя японской иномарки раньше уже лишали водительских прав. В произошедшем сейчас разбираются правоохранители.