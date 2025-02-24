Семилетний школьник на санках попал под колеса иномарки в Ольхонском районе

Семилетний школьник попал под колеса в Ольхонском районе. Авария произошла 23 февраля на улице Горького в селе Еланцы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, работники надзорного ведомства взяли на контроль проверку по факту ДТП с ребенком.
— 34-летний водитель, управляя автомашиной «Toyota Town Ace», совершил наезд на 7-летнего школьника, выехавшего на санках на проезжую часть с несанкционированной горки. В результате ДТП несовершеннолетнему понадобилась помощь врачей, — поделились в прокуратуре.
Кроме того, водителя японской иномарки раньше уже лишали водительских прав. В произошедшем сейчас разбираются правоохранители.