В посёлке Челябинской области, затопленном в прошлом году, начали борьбу с новым наводнением

Ситуация с наводнениями остаётся непростой, ведь 2024 год был богат на снегопады и дожди. Из-за высокого уровня грунтовых вод процесс их естественного отвода стал медленнее. К тому же лёд на реке тает и давит на грунтовые воды, из-за чего они выходят в районе русла реки на поверхность. Об этом изданию «ЕАН-Челябинск» рассказали в администрации Еманжелинского района.
Чиновники рассказали, что для решения проблемы уже сейчас началась расчистка русла реки — рабочие пропиливают лёд, чтобы вернуть поток воды в естественное течение. Также ведётся чернение льда по руслу и строительство преграды за посёлком. Пока вода разлилась только в полях между Пионерским и селом Еманжелинка.
Тем не менее, местных жителей беспокоит вторая ветка реки, из-за которой в прошлом году дважды тонул частный сектор Еманжелинска в районе улиц Северной, Лермонтова, 8 Марта и соседних с ними. И после этих наводнений русло, несмотря на многочисленные обращения жителей, так и оставалось нечищеным вплоть до февраля. Сейчас трактор чистит реку и там.
Напомним, в июле прошлого года в Еманжелинском районе ввели режим ЧС из-за подтопления посёлков Рабочий и Пионерский. Жителей пришлось эвакуировать. В пунктах временного размещения (ПВР) разместили 142 человека. Через несколько дней ситуация стабилизировалась, вода стала отступать, и люди начали возвращаться в дома.