В посёлке Челябинской области, затопленном в прошлом году, начали борьбу с новым наводнением

Ситуация с наводнениями остаётся непростой, ведь 2024 год был богат на снегопады и дожди. Из-за высокого уровня грунтовых вод процесс их естественного отвода стал медленнее. К тому же лёд на реке тает и давит на грунтовые воды, из-за чего они выходят в районе русла реки на поверхность. Об этом изданию «ЕАН-Челябинск» рассказали в администрации Еманжелинского района.