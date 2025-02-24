Двоих обвиняемых в мошенничестве врачей-мигрантов задержали в Троицке

Согласно последней информации, оба выходца из-за рубежа являются гражданами России и работают в одной больнице в Троицке. Обвиняют мигрантов в вымогании денег у матери ребёнка, которому врачи делали операцию. Сообщается, что плату они требовали за наркоз. Сначала запросили пять тысяч рублей, затем захотели получить ещё две тысячи сверху. Следователями действия злоумышленников квалифицированы как мошенничество, совершённое с использованием служебного положения (статья 159 УК РФ, часть 3).