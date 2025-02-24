Двоих обвиняемых в мошенничестве врачей-мигрантов задержали в Троицке

Южноуральские правоохранители задержали пакистанца и таджика, подозреваемых в мошенничестве. Оба некоторое время работали врачами. Первый — анастезиологом, а второй — лором. Журналисты «Ура.ру» со ссылкой на собственный источник в правоохранительным органах сообщили, что гражданина Пакистана отправили в СИЗО, а для жителя Таджикистана избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Согласно последней информации, оба выходца из-за рубежа являются гражданами России и работают в одной больнице в Троицке. Обвиняют мигрантов в вымогании денег у матери ребёнка, которому врачи делали операцию. Сообщается, что плату они требовали за наркоз. Сначала запросили пять тысяч рублей, затем захотели получить ещё две тысячи сверху. Следователями действия злоумышленников квалифицированы как мошенничество, совершённое с использованием служебного положения (статья 159 УК РФ, часть 3).