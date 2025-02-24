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Глава СКР потребовал доклад о деле женщины из Благовещенска, которая задушила полугодовалую дочь

Бастрыкин поручил доложить о задушившей 6-месячную дочь матери из Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитет России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства ребенка в Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Как ранее сообщили в пресс-службе районного суда, малышка капризничала и не спала всю ночь, чем сильно раздражала мать. Выйдя из себя, девушка сильно придавила ребенка рукой, нанеся дочери тяжелые травмы, от которых она умерла. На утро жительницу Благовещенска задержали и доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Девушку заключили в СИЗО на два месяца до 19 апреля.

Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

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