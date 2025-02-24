Появились подробности о туристах, застрявших из-за схода лавины в Сочи

Ранее в МЧС РФ сообщили, что лавина сошла в Сочи за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор», двое туристов не могут вернуться, еще один перестал выходить на связь.
В пресс-службе «Розы» уточнили, что лавина сошла за пределами курорта в балке Глубокая (прилегает с востока к границам зоны катания курорта).
«По имеющейся информации в опасной зоне оказалась группа из трех человек (один “гид” и два райдера). Все они катались за пределами маркированных трасс. Двое из них смогли прислать свои координаты, с ними поддерживается контакт по телефону, один человек не на связи», — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что сложные погодные условия требуют проработки безопасного маршрута выхода к пострадавшим.