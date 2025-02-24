В Челябинской области пьяный водитель хотел увезти детей в Екатеринбург

Госавтоинспекторы Челябинской области не дали пьяному водителю автобуса отвезти детей в Екатеринбург. На него составили протокол и запретили садиться за руль транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Водителя автобуса Setra задержали около 6 часов утра 24 февраля для проверки документов. Госавтоинспекторы установили, что 39-летний нарушитель пьян. В присутствии двух понятых его отстранили от управления автобусом.
Медосвидетельстование показало, что мужчина пьян. В отношении него составили административный протокол. Ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав управления транспортом на срок полтора-два года.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать детали произошедшего.