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В Челябинской области пьяный водитель хотел увезти детей в Екатеринбург

Его остановили госавтоинспекторы.

Источник: РИА "Новости"

Госавтоинспекторы Челябинской области не дали пьяному водителю автобуса отвезти детей в Екатеринбург. На него составили протокол и запретили садиться за руль транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Водителя автобуса Setra задержали около 6 часов утра 24 февраля для проверки документов. Госавтоинспекторы установили, что 39-летний нарушитель пьян. В присутствии двух понятых его отстранили от управления автобусом.

Медосвидетельстование показало, что мужчина пьян. В отношении него составили административный протокол. Ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав управления транспортом на срок полтора-два года.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать детали произошедшего.