Спасатели нашли рыбаков, которым ветер не давал покинуть лед Байкала

До этого на Сахалине около 300 рыбаков оказались унесло в море на дрейфующей льдине, которую оторвало из-за сильного ветра. Любители рыбалки пытались самостоятельно вернуться и перепрыгивали через расширяющуюся трещину, однако ситуация вышла из-под контроля. Несмотря на организованную МЧС помощь, не все рыбаки согласились ее принять. Многие отказывались покидать льдину без улова.