Спасатели нашли рыбаков, которым ветер не давал покинуть лед Байкала

«24 февраля в утреннее время поступила информация о двух людях, терпящих бедствие … Сильный ветер срывал палатку», — уточнили спасатели.
В итоге пострадавших нашли в пяти километрах от берега. На вездеходе «Трэкол» их в удовлетворительном состоянии доставили на берег, туда, где находился автомобиль рыбаков.
Спасатели напомнили, что выход на лед запрещен, а в условиях плохой погоды и крайне опасен. Рыбаков призвали следить за прогнозами синоптиков и сообщать родным о своем маршруте.
До этого на Сахалине около 300 рыбаков оказались унесло в море на дрейфующей льдине, которую оторвало из-за сильного ветра. Любители рыбалки пытались самостоятельно вернуться и перепрыгивали через расширяющуюся трещину, однако ситуация вышла из-под контроля. Несмотря на организованную МЧС помощь, не все рыбаки согласились ее принять. Многие отказывались покидать льдину без улова.