Пенсионерка лишилась жилья и 3,7 млн рублей из-за мошенников

Как рассказала сама 73-летняя жительница Черняховска, мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили ее в том, что неизвестные якобы получили доступ к ее счету. Чтобы злоумышленники не украли средства, на «безопасный счет» пенсионерка отправила все свои деньги.