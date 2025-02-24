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Три рейса между Москвой и Сочи задержаны из-за непогоды

Задерживается отправление трех рейсов между Москвой и Сочи, следует из данных онлайн-табло аэропорта Сочи.

Источник: Аргументы и факты

По его информации, задерживается вылет одного рейса в столицу и прибытие двух из Москвы.

Ранее «Известия» сообщали, что международный аэропорт Сочи перешел на режим работы по фактической погоде из-за неблагоприятных метеоусловий.