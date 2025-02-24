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Подростки жестоко избили сверстника в Семее

В Сети распространились видео, как в Семее группа подростков жестоко избила сверстника. Случай прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Публикация появилась в Telegram-канале HALYQSTAN. Сообщается, что на холодном снегу подростки жестоко избивали и унижали мальчика, снимая происходящее на видео. Среди нападавших были и девочки, которые не только наблюдали, но и сами наносили удары, в том числе по голове. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию области Абай.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями. Подростки будут поставлены на учет в отдел полиции. Их поведение рассмотрит областная комиссия по защите прав несовершеннолетних. Родители будут привлечены к строгой ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своих детей. В отношении администрации учебного заведения будет внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению инцидента. Ход разбирательства находится на особом контроле руководства Департамента полиции области Абай», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Абай.