Подростки жестоко избили сверстника в Семее

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями. Подростки будут поставлены на учет в отдел полиции. Их поведение рассмотрит областная комиссия по защите прав несовершеннолетних. Родители будут привлечены к строгой ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своих детей. В отношении администрации учебного заведения будет внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению инцидента. Ход разбирательства находится на особом контроле руководства Департамента полиции области Абай», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Абай.