Операция «Арсенал»: в Челябинской области началась борьба с нелегальными владельцами оружия

В Троицком районе возбудили уголовное дело о незаконной охоте в отношении 67-летнего пенсионера и двух его сыновей 39 и 45 лет. У них изъяли гладкоствольное ружье, более 150 патронов различного калибра, порох и детали от огнестрельного оружия.