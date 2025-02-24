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Операция «Арсенал»: в Челябинской области началась борьба с нелегальными владельцами оружия

В Челябинской области началась операция по поимке нелегальных владельцев оружия.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области завершился первый этап операции «Арсенал». В ходе оперативно-профилактического мероприятия полиция возбудила 31 уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

— Всего из незаконного оборота изъято пять единиц нарезного и 12 единиц гладкоствольного огнестрельного оружия, более 600 единиц боеприпасов и почти 5,5 кг взрывчатых веществ и пороха, — уточнили в ведомстве.

В Красноармейском районе у 63-летнего мужчины нашли обрез ружья и переделанный под стрельбу боевыми патронами пистолет. У него изъяли оба огнестрела.

В Троицком районе возбудили уголовное дело о незаконной охоте в отношении 67-летнего пенсионера и двух его сыновей 39 и 45 лет. У них изъяли гладкоствольное ружье, более 150 патронов различного калибра, порох и детали от огнестрельного оружия.

Полиция напоминает, что любой житель области, у которого незаконно хранятся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, может сдать их в ближайший отдел полиции. Государство в свою очередь обещает освобождение от уголовной ответственности и денежное вознаграждение.