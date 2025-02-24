32-летнего жителя Ростова-на-Дону задержали после разбойного угона такси и аварии. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Предварительно, подозреваемый подсел к 35-летнему водителю и, угрожая предметом, похожим на нож, совершил угон. Потом машина попала в ДТП, а сам хулиган сбежал.
Известно, что задержанный ранее уже был судим за кражи. Теперь по части 4 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством») ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в одну из больниц Ростова с ножом в спине попал участник драки. После этого сотрудники полиции начали проверку.