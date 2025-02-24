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Жителя Ростова-на-Дону задержали после разбойного угона такси и аварии

В Ростове мужчина с ножом угнал такси и попал в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

32-летнего жителя Ростова-на-Дону задержали после разбойного угона такси и аварии. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Предварительно, подозреваемый подсел к 35-летнему водителю и, угрожая предметом, похожим на нож, совершил угон. Потом машина попала в ДТП, а сам хулиган сбежал.

Известно, что задержанный ранее уже был судим за кражи. Теперь по части 4 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством») ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в одну из больниц Ростова с ножом в спине попал участник драки. После этого сотрудники полиции начали проверку.