Таможенники пресекли контрабанду запчастей для вертолета Ми-8

Пресс-секретарь Самарской таможни Дарья Лосева рассказала, что при обыске грузового автомобиля сотрудники ведомства обнаружили среди мешков с рисом четыре комбинированных гидроусилителя «КАУ-30Б» и «РА-60Б». Их устанавливают в систему управления вертолетом Ми-8, используемым в гражданской и военной авиации.
Гидроусилители для вертолета считаются товарами двойного назначения и попадают под экспортный контроль. Для их вывоза нужна лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. У перевозчика такой лицензии не было.
В декабре 2024 года Федеральная таможенная служба России сообщала о возбуждении 19 уголовных дел против гражданина Евросоюза, организовавшего схему отправки военных товаров из России в ЕС и США. В частности, злоумышленник отправлял заграницу автоматы, прицелы для снайперских винтовок, амуниция, бронезащита и другие товары военного назначения. Утверждалось, что гражданин ЕС завербовал исполнителей из разных городов РФ.