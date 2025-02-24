Таможенники пресекли контрабанду запчастей для вертолета Ми-8

В декабре 2024 года Федеральная таможенная служба России сообщала о возбуждении 19 уголовных дел против гражданина Евросоюза, организовавшего схему отправки военных товаров из России в ЕС и США. В частности, злоумышленник отправлял заграницу автоматы, прицелы для снайперских винтовок, амуниция, бронезащита и другие товары военного назначения. Утверждалось, что гражданин ЕС завербовал исполнителей из разных городов РФ.