В Уфе появился подражатель живодера, который убивал кошек

В Уфе появился подражатель живодера, который несколько месяцев убивал кошек в Черниковке. По информации зоозащитников, новый труп животного был обнаружен сегодня утром на проспекте Октября 21/2.
Как рассказали волонтеры, погибшая кошка была беременная, и неизвестный вспорол ей живот, а потом надругался над еще не родившимися котятами. Экспертиза показала, что травма была нанесена острым предметом, возможно ножом. По словам эксперта, разрез был довольно глубоким.
На место, где обнаружили мертвое животное, приехал участковый, зафиксировав случившееся. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего и личность преступника.
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