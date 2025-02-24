В Уфе появился подражатель живодера, который убивал кошек

Как рассказали волонтеры, погибшая кошка была беременная, и неизвестный вспорол ей живот, а потом надругался над еще не родившимися котятами. Экспертиза показала, что травма была нанесена острым предметом, возможно ножом. По словам эксперта, разрез был довольно глубоким.