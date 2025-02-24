У иностранки конфисковали 14 тыс. долларов и оштрафовали почти на 2 млн тенге в Мангистау

«Санкция ч. 3 ст. 551 КоАП РК предусматривает наказание в виде изъятия незадекларированных средств с наложением штрафа в размере 25% от незадекларированной суммы. В результате иностранке был назначен штраф в размере 1 717 979 тенге. Также 14 100 долларов были конфискованы в пользу государства, 10 тыс. долларов возвращены правонарушительнице», — говорится в материалах дела.